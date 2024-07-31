СМИ: В Саутпорте начались столкновения с полицией после гибели детей

В английском Саутпорте несовершеннолетний с ножом напал на танцевальный клуб, сообщает Sky News.

В Подмосковье двое неизвестных напали с ножом на мужчину

Жертвой трагедии во время танцевального мастер-класса стали трое детей. После этого в городе вспыхнули беспорядки.

Подростка арестовали. На следующий день прошли столкновения с правоохранителями возле мечети. Разгневанные жители бросали бутылки в полицейских и подожгли их машину. Несколько правоохранителей пострадали.

Ранее в Самаре подросток напал с ножом на девочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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