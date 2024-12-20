СМИ: Два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке в Магдебурге

На рождественском рынке в немецком городе Магдебург (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошло ЧП, при котором две машины въехали в толпу людей. Об этом сообщает t-online со ссылкой на очевидцев.

По данным новостного портала, 11 человек погибли и 60 пострадали. В настоящее время рынок закрыт, а на месте работают полицейские.