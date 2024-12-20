СМИ: Два автомобиля въехали в людей на рождественском рынке в Магдебурге
На рождественском рынке в немецком городе Магдебург (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошло ЧП, при котором две машины въехали в толпу людей. Об этом сообщает t-online со ссылкой на очевидцев.
По данным новостного портала, 11 человек погибли и 60 пострадали. В настоящее время рынок закрыт, а на месте работают полицейские.
Агентство DPA и газета Bild уточняют, что инцидент произошел с одним автомобилем, водитель которого был задержан.
Ранее в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун автомобиль врезался в толпу людей, передает «Радиоточка НСН».
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