СМИ: в Республике Конго началась попытка госпереворота
В Демократической Республике Конго (ДР Конго) происходит попытка государственного переворота, сообщают местные СМИ.
По данным журналистов, за переворотом может стоять глава президентской гвардии Серж Обоа. Сам глава государства накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Газета Financial Times отмечала, что военные перевороты могут произойти также в Камеруне и Экваториальной Гвинее.
В Габоне 30 августа произошел военный переворот. В конце июля представители армейской верхушки отстранили от власти президента Нигера Мохамеда Базума, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru