СМИ: в Республике Конго началась попытка госпереворота

По данным журналистов, за переворотом может стоять глава президентской гвардии Серж Обоа. Сам глава государства накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Газета Financial Times отмечала, что военные перевороты могут произойти также в Камеруне и Экваториальной Гвинее.

В Габоне 30 августа произошел военный переворот. В конце июля представители армейской верхушки отстранили от власти президента Нигера Мохамеда Базума, напоминает «Радиоточка НСН».

