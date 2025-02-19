СМИ: В Польше здание генконсульства Украины забросали яйцами
19 февраля 202515:08
В Польше здание генерального консульства Украины забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщает телеканал TVN24.
По его данным, инцидент произошёл в городе Вроцлав в ночь на 19 февраля, в результате пострадал фасад здания.
«Принимаются меры по установлению лиц, ответственных за данное деяние», - заявили в местной полиции.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали сырыми яйцами в аэропорту Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru