СМИ: В Польше здание генконсульства Украины забросали яйцами

В Польше здание генерального консульства Украины забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщает телеканал TVN24.

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По его данным, инцидент произошёл в городе Вроцлав в ночь на 19 февраля, в результате пострадал фасад здания.

«Принимаются меры по установлению лиц, ответственных за данное деяние», - заявили в местной полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали сырыми яйцами в аэропорту Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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