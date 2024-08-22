СМИ: В Польше упал второй за сутки российский метеозонд
В Польше за сутки произошел уже второй случай падения российского метеозонда, сообщает радиостанция RMF FM.
В сообщении говорится, что в лесу рядом с поселком Пиш в Варминско-Мазурском воеводстве были найдены элементы, предположительно принадлежащие российскому метеорологическому зонду.
Отмечается, что на данный момент удалось найти лишь измерительное оборудование, а сам воздушный шар пока не найден.
В среду неподалеку от города Добре Място, в 20 километрах к северу от Ольштына, на дереве был обнаружен метеозонд с надписями на русском языке. Полиция охраняла его всю ночь, а позже военные подтвердили, что это был метеорологический зонд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru