СМИ: На северо-востоке Польши упал метеозонд

Неизвестный объект, предварительно, метеозонд, упал на северо-востоке Польши. Об этом пишет портал interia.pl.

В Липецкой области нашли обломки метеозонда

Инцидент произошел в районе населенного пункта Ожехово.

«Успокаиваем, скорее всего, это метеорологический зонд», — отметил представитель оперативного командования вооруженных сил республики Яцек Горышевский.

Пострадавших в результате падения объекта нет. Место инцидента оцепила полиция, ведется расследование обстоятельств ЧП.

В марте метеозонд рухнул в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши неподалеку от границы с Калининградской областью. Позже стало известно, что за двое суток на северо-востоке республики упали три зонда, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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