СМИ: На северо-востоке Польши упал метеозонд
Неизвестный объект, предварительно, метеозонд, упал на северо-востоке Польши. Об этом пишет портал interia.pl.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Ожехово.
«Успокаиваем, скорее всего, это метеорологический зонд», — отметил представитель оперативного командования вооруженных сил республики Яцек Горышевский.
Пострадавших в результате падения объекта нет. Место инцидента оцепила полиция, ведется расследование обстоятельств ЧП.
В марте метеозонд рухнул в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши неподалеку от границы с Калининградской областью. Позже стало известно, что за двое суток на северо-востоке республики упали три зонда, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru