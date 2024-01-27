СМИ: В Польше разозлились из-за пьяных украинских водителей
Уровень преступности повысился в Польше из-за наплыва украинцев. Об этом пишет обозреватель Rzeczpospolita Гражина Завадка.
Автор отмечает, что многие иностранцы постоянно нарушают законы, чувствуя себя безнаказанно. В частности, украинцы нередко садятся за руль в нетрезвом виде.
Как отметил представитель Ассоциации украинцев в Польше Мирослав Скурка, в республике находятся 2,5 млн граждан Украины.
«Возможно, они больше и чаще пьют и не обращают внимания на то, в каком состоянии садятся за руль. Возможно, это связано с различными проблемами, в том числе культурного характера», — считает эксперт.
Автор материала указала, что у полиции Польши вызывает большое удивление крайне высокий уровень алкоголя в крови нарушителей.
Эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны согласился с журналисткой, отметив, что некоторые иностранцы «чувствуют себя безнаказанно». Собеседник Завадки призвал довести до сведения приезжих, что польские правоохранители строго наказывают вождение в нетрезвом состоянии.
Ранее в Польше недовольные наплывом украинских сельхозтоваров фермеры вышли на массовый митинг, требуя отказаться от импорта продукции из Украины и других не входящих в Евросоюз стран, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru