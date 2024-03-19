СМИ: В Польше разбился американский дрон MQ9 Reaper
Американский ударно-разведывательный беспилотник MQ9 Reaper разбился во время аварийной посадки в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, сославшись на источники.
Ранее в Генштабе польских ВС заявили, что MQ9 Reaper потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе республики, напоминает RT. Позже СМИ сообщили о крушении аппарата в ходе аварийной посадки.
По данным радиостанции, БПЛА упал в лесистой местности в нескольких километрах от военной базы. Отмечается, что MQ9 Reaper кружил над Мирославцем и вырабатывал топливо, далее постепенно снижал высоту и приземлялся.
«Ни взрыва, ни пожара не произошло. Летательный аппарат не был вооружен», — указывает RMF FM.
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