СМИ: В Польше обнаружили боеголовку упавшей российской ракеты
19 мая 202316:06
Боеголовка предположительно российской ракеты была найдена на территории Польши, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на главу канцелярии польского президента Павла Шрота.
Уточняется, что речь идёт о ракете, обломки которой были обнаружены в апреле под городом Быдгощ.
Шрот утверждает, что была обнаружена боеголовка российской ракеты, указав на то, что она «сделана из бетона».
Ранее в Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля, на которй, по информации местных СМИ, имеются надписи на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru