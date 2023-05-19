СМИ: В Польше обнаружили боеголовку упавшей российской ракеты

Уточняется, что речь идёт о ракете, обломки которой были обнаружены в апреле под городом Быдгощ.

Шрот утверждает, что была обнаружена боеголовка российской ракеты, указав на то, что она «сделана из бетона».

Ранее в Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля, на которй, по информации местных СМИ, имеются надписи на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

