СМИ: В Польше обнаружили боеголовку упавшей российской ракеты

Боеголовка предположительно российской ракеты была найдена на территории Польши, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на главу канцелярии польского президента Павла Шрота.

Найдены обломки сбитой над Феодосией ракеты

Уточняется, что речь идёт о ракете, обломки которой были обнаружены в апреле под городом Быдгощ.

Шрот утверждает, что была обнаружена боеголовка российской ракеты, указав на то, что она «сделана из бетона».

Ранее в Польше нашли обломки ракеты «воздух-земля, на которй, по информации местных СМИ, имеются надписи на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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