СМИ: На дне Балтийского моря нашли ящики с предполагаемой «Янтарной комнатой»

Польские дайверы начали вскрывать на затонувшем в Балтийском море судне «Карлсруэ» ящики, в которых предположительно может находиться «Янтарная комната». Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, специалисты группы Baltictech обнаружили «Карлсруэ» на глубине около 80 метров год назад. Судно утонуло по пути в Германию, выйдя из Кенигсберга (Калининграда), где теряется след похищенной в СССР «Янтарной комнаты», пишет «Свободная пресса».

Дайверам пока не удалось обнаружить фрагментов «Янтарной комнаты». Однако, по словам специалистов, ручки найденных на дне Балтики ящиков похожи на музейные. При этом самих ящиков на затонувшем «Карлсруэ» несколько сотен.

Дайверы составят опись всего обнаруженного на судне. Ящики поднимут со дна моря, если среди груза будет что-то ценное, а власти Польши разрешат государственное погружение, отмечает РИА ФАН.

