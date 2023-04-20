Ле Пен обошла по популярности Макрона

47% опрошенных институтом отдали предпочтение в качестве главы государства Ле Пен, в то время как 42% довольны действиями нынешнего президента Макрона. 11% воздержались от ответа.

Ранее в президента Франции Эммануэля Макрона попали яйцом во время его встречи с местными жителями, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

