Ле Пен обошла по популярности Макрона
Лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен обогнала по популярности действующего президента Франции Эммануэля Макрона, следует из данных социологического исследования Французского института общественного мнения.
47% опрошенных институтом отдали предпочтение в качестве главы государства Ле Пен, в то время как 42% довольны действиями нынешнего президента Макрона. 11% воздержались от ответа.
Ранее в президента Франции Эммануэля Макрона попали яйцом во время его встречи с местными жителями, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru