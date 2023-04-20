Ле Пен обошла по популярности Макрона

Лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен обогнала по популярности действующего президента Франции Эммануэля Макрона, следует из данных социологического исследования Французского института общественного мнения.

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47% опрошенных институтом отдали предпочтение в качестве главы государства Ле Пен, в то время как 42% довольны действиями нынешнего президента Макрона. 11% воздержались от ответа.

Ранее в президента Франции Эммануэля Макрона попали яйцом во время его встречи с местными жителями, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМарин Ле ПенЭммануэль Макрон

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