СМИ: В Париже ограбили бутик Louis Vuitton
Бутик модного бренда Louis Vuitton, расположенный по близости от бульвара Сен-Жермен в шестом округе Парижа, стал жертвой грабителей. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Отмечается, что грабителей было четверо. Как пишет газета Le Figaro, что злоумышленники протаранили входные двери магазина на автомобиле.
Уточняется, что злоумышленники украли более сотни предметов роскоши. Точная сумма ущерба устанавливается. По данным французских СМИ, она может составить порядка 900 тысяч евро.
Ранее Louis Vuitton выпустил новую коллекцию ювелирных украшений, в которой пользователи соцсетей увидели поддержку российской спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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