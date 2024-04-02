СМИ: Hermès, Fendi и Prada закрывают бутики в России
Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi окончательно ушли из ГУМа в Москве, у российских дочерних предприятий компаний закончились договоры аренды. Об этом пишет РБК.
Ранее люксовые бренды временно закрыли бутики в РФ. Сроки действия договоров на аренду торговых точек АО «Эрмес Рус» и ООО «Фенди Ру» истекли 31 декабря прошлого года, компании не стали продлевать их. В ГУМе подтвердили, что модные дома освободили помещения.
По данным РБК, у Hermès продолжают действовать два договора аренды на бутики в Москве и один — на помещение в Санкт-Петербурге. При этом дом Fendi, согласно отчетности юрлица в РФ, намерен в текущем году закрыть все свои российские магазины.
В свою очередь, «Коммерсантъ» пишет, что швейцарский производитель часов Swatch Group сократил число своих точек в России. В 2023 году компания расторгла договоры на аренду 15 магазинов в городах страны, у производителя осталось 13 помещений. Кроме того, три магазина в Москве, в том числе бутик в ГУМе, закрыл итальянский бренд Prada. У компании осталось шесть торговых точек в России.
Ранее дом Chanel решил сократить количество бутиков в РФ, компания приступила к переговорам о расторжении договоров аренды, напоминает телеканал «360».
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