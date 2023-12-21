СМИ: В Пальмире семь сирийских военных погибли при подрыве автобуса

Автобус с военнослужащими Сирии подорвался на мине на шоссе в районе Пальмиры в 240 километрах от Дамаска, погибли как минимум семь человек. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

Минобороны сообщило о гибели пяти сирийских военных в результате диверсии

По данным СМИ, взрывное устройство было установлено на обочине дороги и приведено в действие дистанционно. В результате ЧП погибли по меньшей мере семь военнослужащих, еще десять получили ранения.

Sham FM отмечает, что к подрыву причастна действующая в этом районе Сирийской пустыни банда боевиков из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее пять бойцов сирийской армии погибли в результате диверсии боевиков в провинции Алеппо, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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