СМИ: В Пальмире семь сирийских военных погибли при подрыве автобуса
Автобус с военнослужащими Сирии подорвался на мине на шоссе в районе Пальмиры в 240 километрах от Дамаска, погибли как минимум семь человек. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.
По данным СМИ, взрывное устройство было установлено на обочине дороги и приведено в действие дистанционно. В результате ЧП погибли по меньшей мере семь военнослужащих, еще десять получили ранения.
Sham FM отмечает, что к подрыву причастна действующая в этом районе Сирийской пустыни банда боевиков из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Ранее пять бойцов сирийской армии погибли в результате диверсии боевиков в провинции Алеппо, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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