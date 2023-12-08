Минобороны сообщило о гибели пяти сирийских военных в результате диверсии

Пять бойцов армии Сирии погибли в результате диверсии боевиков в провинции Алеппо, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

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Теракт произошел в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра. Пять военнослужащих погибли, 15 ранены, уточнил Кулить.

Он отметил, что боевики также вели огонь по позициям сирийской армии. В результате снайперского огня погиб один военный.

По информации сирийского телеканала Al Ikhbariya, израильские военные 2 декабря атаковали окрестности Дамаска, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
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