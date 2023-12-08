Минобороны сообщило о гибели пяти сирийских военных в результате диверсии

Несколько торговых сетей решили ограничить наценку на все куриные яйца Минздрав сектора Газа сообщил о гибели почти 17,5 тысяч человек в конфликте с Израилем Эксперт рассказал, как избежать ошибочных штрафов за превышение «средней скорости» Правительство предложило заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта» Министр спорта назвал дискриминационными условия допуска россиян к ОИ-2024 Федор Бондарчук получил ТЭФИ как лучший интервьюер