СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
Подозреваемого в осквернении Корана мужчину заживо сожгли на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает газета Pakistan Today.
Уточняется, что инцидент произошел 20 июня в провинции Хайбер-Пахтунхва. В районе Мадьян толпа отбила подозреваемого в богохульстве у полицейских, после чего казнила.
Полицейский участок, куда был доставлен мужчина, был разгромлен и сожжен. В столкновениях пострадали 11 человек. После инцидента в район был переброшен спецназа.
Ранее суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля, который сжёг Коран в Волгограде, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянина задержали в Черногории по запросу США
- Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
- СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах
- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже
- Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
- Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
- СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru