СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана

Уточняется, что инцидент произошел 20 июня в провинции Хайбер-Пахтунхва. В районе Мадьян толпа отбила подозреваемого в богохульстве у полицейских, после чего казнила.

Полицейский участок, куда был доставлен мужчина, был разгромлен и сожжен. В столкновениях пострадали 11 человек. После инцидента в район был переброшен спецназа.

Ранее суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля, который сжёг Коран в Волгограде, сообщает RT.

