СМИ: В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

В Пакистане боевики захватили в заложники около 450 пассажиров поезда. Agence France-Presse со ссылкой на местного чиновника сообщает, что инцидент произошёл в юго-западной провинции Белуджистан.

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По данным агентства, боевики взорвали железнодорожные пути, в результате чего поезд застрял перед туннелем. Отмечается, что ответственность за нападение взяла сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA, запрещена в России).

Также сообщается, что в близлежащих больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее власти Израиля дали согласие на продолжение прекращения огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ЗаложникиПоездТеррористыПакистан

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