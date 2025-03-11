СМИ: В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

По данным агентства, боевики взорвали железнодорожные пути, в результате чего поезд застрял перед туннелем. Отмечается, что ответственность за нападение взяла сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA, запрещена в России).

Также сообщается, что в близлежащих больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее власти Израиля дали согласие на продолжение прекращения огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

