СМИ: В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда
В Пакистане боевики захватили в заложники около 450 пассажиров поезда. Agence France-Presse со ссылкой на местного чиновника сообщает, что инцидент произошёл в юго-западной провинции Белуджистан.
По данным агентства, боевики взорвали железнодорожные пути, в результате чего поезд застрял перед туннелем. Отмечается, что ответственность за нападение взяла сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA, запрещена в России).
Также сообщается, что в близлежащих больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее власти Израиля дали согласие на продолжение прекращения огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru