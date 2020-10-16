СМИ: В офисах главы Минздрава Франции и Управления здравоохранения прошли обыски

Французская полиция провела обыски в офисах и квартирах главы Минздрава страны Оливье Верана и директора Главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

По данным телеканала BFM, следственные действия прошли в рамках расследования действий властей в период пандемии коронавируса. Правоохранители также провели обыски у бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай, экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен и нескольких других чиновников.

Летом 2020 года ряд общественных ассоциаций и несколько объединений медиков обратились в суд, обвиняя французские власти в запоздалой и неэффективной борьбе с коронавирусом. По поручению Суда Французской Республики было начато предварительное расследование. Серия обысков прошла во Франции на следующий день после большого телеинтервью президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он рассказал о новых мерах по борьбе против COVID-19.

С 17 октября в столичном регионе и некоторых других городах Франции, где отмечепн высокий уровень распространения коронавируса, минимум на четыре недели вводится комендантский час - с 21:00 до 06:00 часов по местному времени. Для перемещения по городу потребуется специальное разрешение. Будут закрыты все рестораны и театры. Штраф за нарушение комендантского часа составит 135 евро.

В Москве с 5 октября работодатели, действующие на территории столицы, обязаны перевести на удалёнку не менее 30% работников. Введён масочный режим. Транспортное приложение социальной карты школьников временно заблокировано, кроме учеников 1-5 классов. Приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями - им следует соблюдать самоизоляцию.

