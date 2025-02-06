СМИ: В Нидерландах чиновникам запретили использовать DeepSeek

Уточняется, что решение принял государственный секретарь по вопросам цифровизации Жолт Сабо, по его словам, DeepSeek является уязвимым для шпионажа.

Управление по защите данных Нидерландов (AP) со своей стороны ранее призвало население страны с осторожностью использовать приложение DeepSeek.

Ранее сообщалось, что крупнейшая австралийская компания по кибербезопасности CyberCX призвала все организации страны, особенно относящиеся к критической инфраструктуре, отказаться от использования продуктов китайской компании DeepSeek. Среди причин отмечалось, что продукты DeepSeek, в том числе модели искусственного интеллекта, подконтрольны китайскому правительству, передает «Радиоточка НСН».

