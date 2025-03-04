СМИ: В некоторых странах Европы цены на электричество ушли в минус

В некоторых европейских странах цены на электричество упали ниже нуля, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это произошло из-за того, что в ФРГ солнечные электростанции начали вырабатывать максимальные с сентября прошлого года объёмы энергии. В результате этого цены ушли в минус. В Германии в определённый момент стоимость мегаватт-часа составляла минус €17,73. Подобная ситуация наблюдалась в Нидерландах и Бельгии. Отрицательные цены на электричество в Европе стали фиксироваться чаще, поскольку предложение превышает спрос.

Однако это вызывает беспокойство у тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, поскольку низкие цены подрывают доходность.

Ранее стало известно, что Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

