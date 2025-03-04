СМИ: В некоторых странах Европы цены на электричество ушли в минус
В некоторых европейских странах цены на электричество упали ниже нуля, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это произошло из-за того, что в ФРГ солнечные электростанции начали вырабатывать максимальные с сентября прошлого года объёмы энергии. В результате этого цены ушли в минус. В Германии в определённый момент стоимость мегаватт-часа составляла минус €17,73. Подобная ситуация наблюдалась в Нидерландах и Бельгии. Отрицательные цены на электричество в Европе стали фиксироваться чаще, поскольку предложение превышает спрос.
Однако это вызывает беспокойство у тех, кто инвестировал в солнечную и ветровую энергетику, поскольку низкие цены подрывают доходность.
Ранее стало известно, что Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп рассказал, кому принадлежал кокаин в Белом доме
- СМИ: В некоторых странах Европы цены на электричество ушли в минус
- Трамп: Украинский народ хочет мира
- Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
- Нефтепровод загорелся в Ростовской области после атаки беспилотников
- Трамп прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций
- СМИ: Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ
- Трамп: Европа потратила больше на российские углеводороды, чем на помощь Украине
- Вдова борца Сайтиева заявила, что в день смерти он выпал из окна
- Порошенко: Мир на Украине важен для всех, включая США и Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru