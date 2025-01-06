СМИ: В мире растёт риск смерти из-за привыкаемости к антибиотикам
Около 40 млн жителей Земли могут умереть от резистентности к антибиотикам, сообщает Guardian со ссылкой на бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис.
По ее словам, это произойдет в следующие 25 лет. Из-за устойчивости к противомикробным препаратам в мире каждый год умирает около миллиона человек. Ученые считают, что к 2050 году уровень смертности от устойчивости к антибиотикам вырастет вдвое. С появлением супербактерий в следующие четверть века погибнут около 40 млн человек. В группе риска окажутся пожилые люди.
Ранее российские ученые нашли вещества, которые могут усиливать антибиотики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru