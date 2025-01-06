СМИ: В мире растёт риск смерти из-за привыкаемости к антибиотикам

Песков: подготовка к встречам Путина с избранным президентом США Трампом и канцлером ФРГ Шольцем в настоящее время не ведется

ВСУ предприняли масштабную попытку контратаки в Курской области

Израильские ВВС нанесли ракетные удары по складам с вооружениями бывшей сирийской армии на юго-западе Дамаска

Число погибших после разлива мазута дельфинов в Черном море увеличилось до 61

Бренд смартфонов Poco официально закрыл свой сайт