СМИ: в МИД Казахстана допустили запрет Кеосаяну на въезд в страну
Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Тигран Кеосаян в эфире шоу «Международная пилорама» на телеканале НТВ, позволил себе оскорбительное и необъективное заявление в отношении республики, сообщает Tengrinews.
Комментируя видео, в котором режиссёр обвинил казахов в неблагодарности и назвал их «хитрожопыми», он отметил, что подобные заявления «никак не соответствуют духу и содержанию сотрудничества между нашими странами».
«Полагаю, Кеосаян будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», — добавил Смадияров.
Ранее на YouTube-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он раскритиковал отмену Парада Победы в Казахстане и посоветовал казахам взглянуть на Украину, отметив, что «нельзя быть такими хитрожопыми» и при этом полагать, что за это «не будет ничего».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru