Daily Post: в Нигерии боевики похитили более 200 школьников

Инцидент произошел в поселке Курига штата Кадуна. Похищены учащиеся школ, директора которого убили около месяца назад. Также боевики взяли в заложники его супругу.

Бандиты напали на образовательное учреждение утром во время общего собрания. Возраст похищенных не уточняется.

Инцидент со школой произошел спустя несколько дней после похищения боевиками более 100 женщин на востоке Нигерии. Во время нападения экстремистов они занимались сбором хвороста вблизи от государственной границы, передает «Радиоточка НСН».

