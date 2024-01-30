СМИ: В Мексике 20 человек погибли при столкновении автобуса и трейлера
Столкновение двухэтажного пассажирского автобуса и трейлера произошло на трассе в мексиканском штате Синалоа, сообщает телеканал Azteca.
Уточняется, что трагедия произошла на трассе «Масатлан - Кульякан - Максиписта». По данным канала, трейлер врезался в автобус, после чего оба транспортных средства сгорели.
В результате ДТП погибли не менее 20 человек, ещё 22 получили травмы различной степени тяжести. Местные правоохранители указали, что эти цифры могут увеличиться, так как работы на месте аварии ещё продолжаются.
Ранее в Свердловской области автобус детской хоккейной команды столкнулся с легковым автомобилем Citroen. В результате ДТП погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав предусмотрел вакцинацию от коронавируса только для уязвимых категорий
- СМИ: В Мексике 20 человек погибли при столкновении автобуса и трейлера
- СМИ: Бородин попросил проверить режиссера Локшина на финансирование ВСУ
- СМИ: Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции на животе
- Призер Олимпиады-2018 оценил шансы Валиевой на продолжение карьеры
- Минобороны Румынии опровергло слух об ударе F-16 по российским силам
- США и Украина будут вместе расследовать злоупотребления американской помощью
- Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора «Москино»
- СМИ: Проект перемирия в Газе предполагает трехмесячную паузу в боях
- Умер экс-участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru