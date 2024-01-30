СМИ: В Мексике 20 человек погибли при столкновении автобуса и трейлера

Уточняется, что трагедия произошла на трассе «Масатлан - Кульякан - Максиписта». По данным канала, трейлер врезался в автобус, после чего оба транспортных средства сгорели.

В результате ДТП погибли не менее 20 человек, ещё 22 получили травмы различной степени тяжести. Местные правоохранители указали, что эти цифры могут увеличиться, так как работы на месте аварии ещё продолжаются.

Ранее в Свердловской области автобус детской хоккейной команды столкнулся с легковым автомобилем Citroen. В результате ДТП погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

