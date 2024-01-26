На севере Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом
26 января 202409:18
Автобус перевернулся на шоссе на севере Турции, погибли шесть человек. Об этом пишет Hürriyet.
По данным газеты, авария произошла на дороге Кастамону-Ташкепрю. Водитель автобуса потерял управление из-за снега. Жертвами ДТП стали шесть человек.
«Ранены 33 человека», — отмечается в материале.
По предварительным данным, среди погибших нет иностранных граждан.
Ранее в турецком Эдирне столкнулись туристический и перевозивший полицейских автобусы, 11 человек пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru