На севере Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус перевернулся на шоссе на севере Турции, погибли шесть человек. Об этом пишет Hürriyet.

Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

По данным газеты, авария произошла на дороге Кастамону-Ташкепрю. Водитель автобуса потерял управление из-за снега. Жертвами ДТП стали шесть человек.

«Ранены 33 человека», — отмечается в материале.

По предварительным данным, среди погибших нет иностранных граждан.

Ранее в турецком Эдирне столкнулись туристический и перевозивший полицейских автобусы, 11 человек пострадали, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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