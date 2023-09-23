СМИ: В Косово так много фальшивых евро, что их принимают к оплате как настоящие

По информации издания, в местных кафе, на заправках и в магазинах из общего объема выручки примерно половина или даже больше является подделкой.



Местная полиция сообщила, что в прошлом году они направили в прокуратуру 804 дела, касающихся подделки денег, а в этом году — 486. В апреле они арестовали мужчину и женщину, которые хотели провезти в Косово из Северной Македонии 10 600 фальшивых монет номиналом 2 евро.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники применяют новую схему кражи денег, уговаривая россиян перевести средства на фальшивый безопасный счет с помощью звонков родственникам, передает «Радиоточка НСН».

