СМИ: В Конго более 140 человек погибли из-за неизвестного вируса

В юго-западной провинции Демократической Республики Конго от неизвестной болезни умирают люди, сообщает Reuters.

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Уже скончались 143 человека. По словам местных властей, у инфицированных обнаружены симптомы гриппа, в том числе высокая температура и сильные головные боли.

В зону заболевания направили бригаду врачей. При этом количество зараженных продолжает увеличиваться.

Ранее Роспотребнадзор отправил запрос в Министерство здравоохранения Турции, с просьбой предоставить информацию на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеванияКонго

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