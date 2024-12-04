СМИ: В Конго более 140 человек погибли из-за неизвестного вируса

Уже скончались 143 человека. По словам местных властей, у инфицированных обнаружены симптомы гриппа, в том числе высокая температура и сильные головные боли.

В зону заболевания направили бригаду врачей. При этом количество зараженных продолжает увеличиваться.

Ранее Роспотребнадзор отправил запрос в Министерство здравоохранения Турции, с просьбой предоставить информацию на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

