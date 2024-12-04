СМИ: В Конго более 140 человек погибли из-за неизвестного вируса
В юго-западной провинции Демократической Республики Конго от неизвестной болезни умирают люди, сообщает Reuters.
Уже скончались 143 человека. По словам местных властей, у инфицированных обнаружены симптомы гриппа, в том числе высокая температура и сильные головные боли.
В зону заболевания направили бригаду врачей. При этом количество зараженных продолжает увеличиваться.
Ранее Роспотребнадзор отправил запрос в Министерство здравоохранения Турции, с просьбой предоставить информацию на фоне жалоб российских туристов на неизвестный вирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru