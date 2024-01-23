СМИ: В Колумбии конфисковали частную подводную лодку с 800 кг кокаина

Власти Колумбии изъяли 800 килограммов кокаина, которые перевозили на частной подводной лодке, судно конфисковано. Об этом пишет Associated Press.

В порту Санкт-Петербурга изъяли более тонны кокаина

Отмечается, что лодка перевозила наркотики через залив Малага. Конфискованное властями судно было изготовлено на заказ.

Стоимость перевозимого кокаина оценили примерно в $27 миллионов.

Ранее в порту Санкт-Петербурга задержали более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Наркотики обнаружили при осмотре прибывшего из Никарагуа контейнера.

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ФОТО: vk.com
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