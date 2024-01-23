СМИ: В Колумбии конфисковали частную подводную лодку с 800 кг кокаина
23 января 202412:34
Власти Колумбии изъяли 800 килограммов кокаина, которые перевозили на частной подводной лодке, судно конфисковано. Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что лодка перевозила наркотики через залив Малага. Конфискованное властями судно было изготовлено на заказ.
Стоимость перевозимого кокаина оценили примерно в $27 миллионов.
Ранее в порту Санкт-Петербурга задержали более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Наркотики обнаружили при осмотре прибывшего из Никарагуа контейнера.
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- СМИ: В Колумбии конфисковали частную подводную лодку с 800 кг кокаина
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru