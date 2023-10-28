СМИ: В Китае зоозащитники спасли более тысячи кошек
Китайские зоозащитники спасли от смерти больше тысячи кошек, сообщает газета The Paper.
По данным СМИ, зоозащитники обнаружили кошек в деревянных ящиках недалеко от кладбища. Через несколько дней за ящиками приехал грузовик, чтобы увезти кошек на скотобойню. Животных собирались убить и продать под видом шашлыков из баранины и свинины. Полиция перехватила грузовик, а кошек отправили в местный приют.
Позже полиция нагрянула на скотобойню: там обнаружили множество кошачьих тел. За одну кошку злоумышленники планировали получить 15-20 долларов.
Ранее зоозащитники обвинили дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных в жестоком обращении с животными после видео, на котором они во время репетиции бьют тигров палками, обливают их водой, а также используют против животных огнетушитель. Артисты пояснили, что таким образом пытались разнять дерущихся животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: в ряде субъектов РФ наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ковидом
- СМИ: В Китае зоозащитники спасли более тысячи кошек
- В Уфе покажут спектакль с участием министра здравоохранения Башкирии
- Под Купянском шесть военных ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам
- МИД Израиля отзовет своих дипломатов из Турции после слов Эрдогана о Газе
- В России хотят убрать из обязанностей медработников немедицинские функции
- Режиссер «Джона Уика» снимет ремейк «Горца» с Генри Кавиллом
- Apple использовала в рекламе iPhone песню музыкантов из Тывы
- За границей Максим Галкин начал петь песни Цоя и Шатунова
- Золото и нефть резко подорожали на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru