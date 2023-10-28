СМИ: В Китае зоозащитники спасли более тысячи кошек

По данным СМИ, зоозащитники обнаружили кошек в деревянных ящиках недалеко от кладбища. Через несколько дней за ящиками приехал грузовик, чтобы увезти кошек на скотобойню. Животных собирались убить и продать под видом шашлыков из баранины и свинины. Полиция перехватила грузовик, а кошек отправили в местный приют.



Позже полиция нагрянула на скотобойню: там обнаружили множество кошачьих тел. За одну кошку злоумышленники планировали получить 15-20 долларов.

Ранее зоозащитники обвинили дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных в жестоком обращении с животными после видео, на котором они во время репетиции бьют тигров палками, обливают их водой, а также используют против животных огнетушитель. Артисты пояснили, что таким образом пытались разнять дерущихся животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

