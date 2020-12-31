СМИ: В Китае обнаружили британский коронавирус
На территории материкового Китая впервые обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, сообщает газета China Daily.
Издание ссылается на отчёт Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, в котором говорится, что 14 декабря 23-летняя студентка, вернувшаяся из Великобритании, сдала положительный тест на COVID-19. При этом в её организме выявили новый штамм, ранее зафиксированный в Великобритании.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее других известных типов вируса, сообщает RT. В связи с этим многие страны, в том числе Россия, приостановили авиа- и железнодорожное сообщение с Соединённым Королевством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru