СМИ: В Китае обнаружили британский коронавирус

На территории материкового Китая впервые обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, сообщает газета China Daily.

Издание ссылается на отчёт Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, в котором говорится, что 14 декабря 23-летняя студентка, вернувшаяся из Великобритании, сдала положительный тест на COVID-19. При этом в её организме выявили новый штамм, ранее зафиксированный в Великобритании.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее других известных типов вируса, сообщает RT. В связи с этим многие страны, в том числе Россия, приостановили авиа- и железнодорожное сообщение с Соединённым Королевством.

