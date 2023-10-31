СМИ: в Китае обезьяна похитила и унесла на дерево трёхлетнего ребёнка
В Китае обезьяна похитила трёхлетнюю девочку, которая находилась с родителями на ферме, сообщает Asia One.
Отец девочки рассказал агентству, что в какой-то момент «обернулся и обнаружил, что дочь пропала». По его словам, дикие обезьяны, обитающие в данной районе, иногда спускаются с гор в поисках еды.
Были организованы поиски ребёнка, спустя несколько часов спасатели нашли девочку в лесу на дереве рядом с обрывом.
Ранее в деревне Терпигорьево Мытищинского района Московской области обезьяна сбежала из дома и напала на двухлетнюю девочку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru