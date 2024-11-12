СМИ: В Казахстане выразили претензии на территории РФ
Бывший депутат казахстанского парламента Уалихан Кайсаров заявил, что Московия, Сибирь, Алтай, Оренбург, Саратов, Новосибирск, Курган, Тюмень, Омск и Астрахань являются «историческими землями» Казахстана. Об этом сообщает издание Haqqin.az.
По его словам, когда-то это были «территории Чингисхана, его наследников, а в последствии - Золотой орды», а Оренбург в те времена и вовсе был столицей казахского государства.
По его словам, Казахстан имеет полное моральное право требовать эти земли назад, однако руководству республики «хватает мудрости тему не поднимать».
Депутат Госдумы Константин Затулин в ответ указал, что у России нет такого рода территориальных претензий к дружественным странам и партнёрам.
«А что касается маргиналов, которые считают, что Оренбург – это казахский город или что-то в этом роде, то цена им известна», - сказал он.
Ранее в Венесуэле прошел «консультативный референдум», касающейся прав на территорию Эссекибо, спор за которую с Гайаной и Великобританией идет более 150 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru