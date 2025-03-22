СМИ: В Канаде статую Уэйна Гретцки закидали фекалиями
Статую бывшего хоккеиста Уэйна Гретцки перед ареной в канадском Эдмонтоне забросали фекалиями. Об этом сообщает телеканал CTV.
Скульптура установлена перед ареной «Роджерс-плейс» клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон», за который Гретцки выступал в 1978-1988 годах.
Связан ли вандализм с политикой, пока неясно. До этого в Канаде критиковали экс-спортсмена из-за знакомства с президентом США Дональдом Трампом: американский лидер приглашал 64-летнего бывшего хоккеиста на свою инаугурацию и предлагал баллотироваться на пост премьера Канады.
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