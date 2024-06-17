СМИ: В Испании задержали готовивших атаку на футболистов «Реала» членов ИГ
Испанская полиция задержала членов местной ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которые готовили нападение на футболистов мадридского «Реала». Об этом пишет газета El Confidencial
Источники издания утверждают, что были задержаны девять человек, которые должны были атаковать автобус «королевского» клуба. При этом должно было произойти в тот момент, когда транспорт будет находиться рядом с болельщиками.
Также собеседники El Confidencial заявили, что готовилась атака на стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Кроме того, планировались нападения во время матчей чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр в Париже.
Ранее российские военнослужащие освободили захваченных в плен военных Чада, которые содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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