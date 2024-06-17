СМИ: В Испании задержали готовивших атаку на футболистов «Реала» членов ИГ

Испанская полиция задержала членов местной ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которые готовили нападение на футболистов мадридского «Реала». Об этом пишет газета El Confidencial

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Источники издания утверждают, что были задержаны девять человек, которые должны были атаковать автобус «королевского» клуба. При этом должно было произойти в тот момент, когда транспорт будет находиться рядом с болельщиками.

Также собеседники El Confidencial заявили, что готовилась атака на стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Кроме того, планировались нападения во время матчей чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр в Париже.

Ранее российские военнослужащие освободили захваченных в плен военных Чада, которые содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсеть/PoliciaNaciona
ТЕГИ:ТеррористыЗадержаниеИспанияПолицияИГИЛ

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