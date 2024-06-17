Источники издания утверждают, что были задержаны девять человек, которые должны были атаковать автобус «королевского» клуба. При этом должно было произойти в тот момент, когда транспорт будет находиться рядом с болельщиками.

Также собеседники El Confidencial заявили, что готовилась атака на стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Кроме того, планировались нападения во время матчей чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр в Париже.

Ранее российские военнослужащие освободили захваченных в плен военных Чада, которые содержались в лагере террористов в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».