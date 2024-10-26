СМИ: В Иране опровергли данные о поражении 20 объектов при атаке Израиля

Данные о поражении 20 объектов и использовании ста военных самолетов во время атаки Израиля на Иран не соответствуют действительности. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на источник.

Ранее израильская армия заявила об ударах по военным целям в Иране. Газета Jerusalem Post написала, что при атаке задействовали более сотни самолетов. При этом The New York Times сообщила о поражении около 20 иранских целей.

По данным Tasnim, эта информация недостоверна. Источник агентства отметил, что число пораженных целей значительно меньше двадцати, ущерб от действий Израиля имеет «ограниченный характер».

«Информация о том, что в ударе участвовали 100... самолетов, также полностью ложна. Израиль просто пытается преувеличить масштабы своей слабой атаки», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что ударам со стороны Израиля подверглись военные базы в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан в Иране.

