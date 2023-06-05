СМИ: В индийском Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа после свадьбы

В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после собственной свадьбы. Об этом сообщило издание India Today.

Согласно данным, все произошло в деревне района Бахраич на севере штата. Так, молодоженам было по 20 лет. После торжества они уединились в своей комнате, а на следующее утро их обнаружили мертвыми.

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Указывается, что история стала более загадочной, когда результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. При этом не уточняется, что именно могло вызвать сердечные приступы.

Ранее, 3 июня, Agence France Press сообщило, что при столкновении поездов на востоке Индии погибли 288 человек. Отмечалось, что 900 человек числятся пострадавшими, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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