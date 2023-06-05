СМИ: В индийском Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа после свадьбы
В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после собственной свадьбы. Об этом сообщило издание India Today.
Согласно данным, все произошло в деревне района Бахраич на севере штата. Так, молодоженам было по 20 лет. После торжества они уединились в своей комнате, а на следующее утро их обнаружили мертвыми.
Указывается, что история стала более загадочной, когда результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. При этом не уточняется, что именно могло вызвать сердечные приступы.
Ранее, 3 июня, Agence France Press сообщило, что при столкновении поездов на востоке Индии погибли 288 человек. Отмечалось, что 900 человек числятся пострадавшими, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru