СМИ: В Индии женщина очнулась за несколько минут до собственной кремации

Как пишет издание, в результате несчастного случая 52-летняя Бужи Аамма из Берхампура получила ожоги 50% процентов площади кожи. После оказания первой помощи, родные забрали её домой, так как у них не было денег на дополнительное лечение.

Супруг женщины Сибарам Пало 12 февраля обнаружил её в постели, как ему показалось, без признаков жизни. Мужчина организовал церемонию прощания и на катафалке перевёз жену к месту кремации, где собралась вся семья. Однако за несколько минут до финала Ааамма «ожила» - по её словам, она услышала своё имя.

«Это нас шокировало. Поначалу мы были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», — рассказали соседи женщины.

Ранее уроженка Великобритании Одри Марш ожила после шести часов констатации смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

