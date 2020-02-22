На Украине пенсионерка «воскресла» спустя десять 10 часов после смерти

22 февраля 202018:00

83-летняя жительница Винницкой области на Украине пришла в себя после того, как медики районной больницы констатировалии ее смерть. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).

«В Винницкой области 83-летняя бабушка "воскресла" после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни, а врачи констатировали смерть. Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг покойница ожила», - уточняет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.

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Родственникам бывшей покойной пришлось дважды вызывать скорую. Первый раз медики зафиксировали у нее отсутствие пульса, второй раз – чтобы подтвердить «воскрешение». Пожилую женщину забрали в реанимацию. Она находится в сознании, общается с медиками и прессой.

Врачи разводят руками и не могут объяснить произошедшее.

«Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека… Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала», - отметила заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова.

Местный священник считает инцидент чудом. Родственники отменили отпевание и закопали могилу.

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ФОТО: pxhere.com
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