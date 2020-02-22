На Украине пенсионерка «воскресла» спустя десять 10 часов после смерти

83-летняя жительница Винницкой области на Украине пришла в себя после того, как медики районной больницы констатировалии ее смерть. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).

«В Винницкой области 83-летняя бабушка "воскресла" после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни, а врачи констатировали смерть. Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг покойница ожила», - уточняет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.