На Украине пенсионерка «воскресла» спустя десять 10 часов после смерти
83-летняя жительница Винницкой области на Украине пришла в себя после того, как медики районной больницы констатировалии ее смерть. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).
«В Винницкой области 83-летняя бабушка "воскресла" после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни, а врачи констатировали смерть. Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг покойница ожила», - уточняет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.
Родственникам бывшей покойной пришлось дважды вызывать скорую. Первый раз медики зафиксировали у нее отсутствие пульса, второй раз – чтобы подтвердить «воскрешение». Пожилую женщину забрали в реанимацию. Она находится в сознании, общается с медиками и прессой.
Врачи разводят руками и не могут объяснить произошедшее.
«Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека… Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала», - отметила заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова.
Местный священник считает инцидент чудом. Родственники отменили отпевание и закопали могилу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- На Украине пенсионерка «воскресла» спустя десять 10 часов после смерти
- Стала известна дата выхода нового эпизода сериала «Друзья»
- Киев заявил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
- Востоковед: Министры обороны РФ и Турции договаривались о перемирии в Сирии
- Шойгу по телефону обсудил положение в Сирии с коллегой из Турции