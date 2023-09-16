СМИ: В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса с высокой летальностью
16 сентября 202315:58
В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса с высокой летальностью, сообщает издание Mail Online.
По информации СМИ, от этой болезни нет лечения.
Отмечается, что это новая разновидность вируса «Нипах», которую переносят летучие лисицы. Смертельность вируса составляет 75%. На сегодняшний день девять деревень в штате Керала отправили в карантин.
Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru