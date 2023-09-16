СМИ: В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса с высокой летальностью

В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса с высокой летальностью, сообщает издание Mail Online.

В Турции 9 человек заразились новым штаммом коронавируса «Эрис»

По информации СМИ, от этой болезни нет лечения.

Отмечается, что это новая разновидность вируса «Нипах», которую переносят летучие лисицы. Смертельность вируса составляет 75%. На сегодняшний день девять деревень в штате Керала отправили в карантин.

Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеваниеИндия

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