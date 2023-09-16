СМИ: В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса с высокой летальностью

По информации СМИ, от этой болезни нет лечения.

Отмечается, что это новая разновидность вируса «Нипах», которую переносят летучие лисицы. Смертельность вируса составляет 75%. На сегодняшний день девять деревень в штате Керала отправили в карантин.

Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».

