СМИ: В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса с двойной мутацией обнаружен в Индии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав республики.

По данным ведомства, новый вариант COVID-19 обнаружен «в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых индийских штатах».

В настоящее время Индия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса - с начала пандемии в республике зафиксировано 11 734 058 инфицированных. Первое и второе место - у США и Бразилии, соответственно.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что с индийской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. была достигнута договорённость о производстве 200 миллионов доз вакцины «Спутник V», сообщает RT. По его словам, это позволит увеличить доступность российского препарата по всему миру.

