СМИ: В Индии не приняли танкер с российской нефтью

Индия отказалась принять танкер Andaman Skies с российской нефтью из-за ненадлежащей документации. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, судно под флагом Танзании 24 февраля загрузило 767 тысяч баррелей нефти сорта Varandey в Мурманске и направилось в порт Вадинар. Танкер поставлял сырье государственному нефтеперерабатывающему заводу Indian Oil Corp и должен был зайти в порт в Индии 30 марта.

Однако судно получило отказ во входе из-за проблем с документами, позволяющими совершать швартовку. Танкер остается в Аравийском море между Оманом и Индией.

Как уточняет агентство Reuters, Andaman Skies старше 20 лет, и такие суда должны иметь сертификат мореходности, который выдан членом Международной ассоциации классификационных обществ либо организацией, уполномоченной индийской морской администрацией. Документ, имеющийся у танкера, был выдан не признанной властями компанией Dakar Class.

Ранее СМИ сообщили, что Германия конфисковала танкер с нефтью Eventin, который якобы входит в «теневой флот» России.

