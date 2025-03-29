СМИ: В Индии не приняли танкер с российской нефтью
Индия отказалась принять танкер Andaman Skies с российской нефтью из-за ненадлежащей документации. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, судно под флагом Танзании 24 февраля загрузило 767 тысяч баррелей нефти сорта Varandey в Мурманске и направилось в порт Вадинар. Танкер поставлял сырье государственному нефтеперерабатывающему заводу Indian Oil Corp и должен был зайти в порт в Индии 30 марта.
Однако судно получило отказ во входе из-за проблем с документами, позволяющими совершать швартовку. Танкер остается в Аравийском море между Оманом и Индией.
Как уточняет агентство Reuters, Andaman Skies старше 20 лет, и такие суда должны иметь сертификат мореходности, который выдан членом Международной ассоциации классификационных обществ либо организацией, уполномоченной индийской морской администрацией. Документ, имеющийся у танкера, был выдан не признанной властями компанией Dakar Class.
Ранее СМИ сообщили, что Германия конфисковала танкер с нефтью Eventin, который якобы входит в «теневой флот» России.
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