СМИ: в Хельсинки хотят конфисковать принадлежащую россиянам крытую арену
Мэрия столицы Финляндии обсуждает возможность конфискации крытой арены Helsinki Hall, принадлежащей попавшим под санкции россиянам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
«Мы должны рассмотреть возможность принятия отдельного закона, который позволил бы взять арену в управление», - заявил заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки.
Полиция Юго-Западной Финляндии задержала напавшего на российское консульство в городе Турку. Дело расследуют как нарушение общественного порядка.
Россия 17 мая заморозила банковские счета финских представительств. В Хельсинки объявили о начале расследования, передает «Радиоточка НСН».
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