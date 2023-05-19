СМИ: в Хельсинки хотят конфисковать принадлежащую россиянам крытую арену

Мэрия столицы Финляндии обсуждает возможность конфискации крытой арены Helsinki Hall, принадлежащей попавшим под санкции россиянам. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

СМИ: жители Финляндии сравнили забор на границе с РФ с садовым ограждением

«Мы должны рассмотреть возможность принятия отдельного закона, который позволил бы взять арену в управление», - заявил заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки.

Полиция Юго-Западной Финляндии задержала напавшего на российское консульство в городе Турку. Дело расследуют как нарушение общественного порядка.

Россия 17 мая заморозила банковские счета финских представительств. В Хельсинки объявили о начале расследования, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КонфискацияХельсинкиФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры