СМИ: В Гватемале начали расследовать взятку президенту «ковром с деньгами» от россиян

Власти Гватемалы расследуют обстоятельства возможного подкупа главы республики Алехандро Джамматтеи. Об этом сообщает радиостанция Emisoras Unidas со ссылкой на прокуратуру.

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Уточняется, что главе государства могли передать «ковер с деньгами» «граждане России», которых интересует покупка портовой инфраструктуры.

В правительстве Гватемалы отвергают обвинения.

Ранее в республике начались протесты после увольнения с поста руководителя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) Хуан Франсиско Сандоваля. Он расследовал дела о коррупции в правительстве. Митингующие требуют отставки президента Алехандро Джамматеи и генпрокурора страны Марии Поррас. Увольнение Сандоваля также вызвало критику за рубежом – США готовы приостановить сотрудничество с прокуратурой Гватемалы.

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