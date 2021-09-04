СМИ: В Гватемале начали расследовать взятку президенту «ковром с деньгами» от россиян

Уточняется, что главе государства могли передать «ковер с деньгами» «граждане России», которых интересует покупка портовой инфраструктуры.

В правительстве Гватемалы отвергают обвинения.

Ранее в республике начались протесты после увольнения с поста руководителя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью (FECI) Хуан Франсиско Сандоваля. Он расследовал дела о коррупции в правительстве. Митингующие требуют отставки президента Алехандро Джамматеи и генпрокурора страны Марии Поррас. Увольнение Сандоваля также вызвало критику за рубежом – США готовы приостановить сотрудничество с прокуратурой Гватемалы.

