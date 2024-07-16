СМИ: В Германии журнал Compact запретили из-за интервью Захаровой
Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой стало причиной запрета в ФРГ журнала Compact. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что речь идёт о материале, который был опубликован 13 июля. В нём Захарова «призвала немцев не ехать в Россию, а спасать Германию, оставаясь в своей стране».
Отмечается, что в распоряжении главы МВД Германии Нэнси Фезер о запрете Compact говорится, что журнал «направлен против конституционного порядка ФРГ».
«Связь очевидна», - заключил источник.
Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ запретил доступ к российским СМИ. Это РИА Новости, «Известия» и «Российская газета», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru