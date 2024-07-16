СМИ: В Германии журнал Compact запретили из-за интервью Захаровой

Интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой стало причиной запрета в ФРГ журнала Compact. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства отметил, что речь идёт о материале, который был опубликован 13 июля. В нём Захарова «призвала немцев не ехать в Россию, а спасать Германию, оставаясь в своей стране».

Отмечается, что в распоряжении главы МВД Германии Нэнси Фезер о запрете Compact говорится, что журнал «направлен против конституционного порядка ФРГ».

«Связь очевидна», - заключил источник.

Ранее Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ запретил доступ к российским СМИ. Это РИА Новости, «Известия» и «Российская газета», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Петр Ковалев / ТАСС
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