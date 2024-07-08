«К Роскомнадзору!»: Захарова объяснила «неблокировку» в РФ сайтов Der Spiegel и Le Monde
Мария Захарова в эфире НСН указала, где искать ответ на ситуацию с доступностью в России ведущих немецких, французских и итальянских СМИ, входивших в «список ответных мер» МИД РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН рекомендовала обратиться в Роскомнадзор по вопросу о ситуации с доступностью сайтов западных СМИ, фигурировавших в санкционных списках российского внешнеполитического ведомства.
25 июня на Смоленской площади анонсировали «ответные меры на рестрикции ЕС в отношении российских СМИ». В МИД РФ сообщили об ограничениях в отношении более 80 европейских СМИ, распространяющих фейки об Украине. При этом, как заметила «Национальная служба новостей», по состоянию на 8 июля в России остаются в свободном доступе сайты ряда изданий из этого списка, в числе которых, в частности, Der Spiegel, Die Zeit, Le Monde, Politico, El Mundo и La Reppublica.
«Добрый день. К Роскомнадзору», - заявила Захарова НСН в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с блокировкой этих сайтов.
Поводом для ответных мер МИД РФ стало принятое Советом ЕС 17 мая решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ: РИА «Новости», «Российской газете» и МИЦ «Известия». На Смоленской площади опубликовал в этой связи список европейских СМИ, в отношении которых обещали ввести «меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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