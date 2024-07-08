«К Роскомнадзору!»: Захарова объяснила «неблокировку» в РФ сайтов Der Spiegel и Le Monde

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии НСН рекомендовала обратиться в Роскомнадзор по вопросу о ситуации с доступностью сайтов западных СМИ, фигурировавших в санкционных списках российского внешнеполитического ведомства.

25 июня на Смоленской площади анонсировали «ответные меры на рестрикции ЕС в отношении российских СМИ». В МИД РФ сообщили об ограничениях в отношении более 80 европейских СМИ, распространяющих фейки об Украине. При этом, как заметила «Национальная служба новостей», по состоянию на 8 июля в России остаются в свободном доступе сайты ряда изданий из этого списка, в числе которых, в частности, Der Spiegel, Die Zeit, Le Monde, Politico, El Mundo и La Reppublica.