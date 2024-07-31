Бербок призвала не допустить появления войск РФ у границ ФРГ и Польши

Необходимо не допустить появления войск России у границ ФРГ и Польши, сообщила Die Zeit глава МИД Германии Анналена Бербок.

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«Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — сказала она. Дипломат считает, что остановка поддержки Украины со стороны Запада может создать риски для безопасности Европы.

Ранее Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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