СМИ: В Германии потребовали «отменить» Зеленского
Читатели немецкого издания Welt призвали СМИ прекратить публикации заявлений Владимира Зеленского из-за его сравнений России с нацистским режимом, передает РИА Новости.
Один из пользователей посоветовал украинскому лидеру изучить историю, другой читатель призвал СМИ не распространять оскорбительные заявления.
«Зеленский — камень преткновения на мирных переговорах», — написал другой пользователь.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре придется покинуть страну, когда он перестанет быть нужным Западу. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По мнению парламентария, такое развитие событий возможно из-за переформатирования в мире баланса политических сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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