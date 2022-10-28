СМИ: В Германии потребовали «отменить» Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре придется покинуть страну, когда он перестанет быть нужным Западу. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По мнению парламентария, такое развитие событий возможно из-за переформатирования в мире баланса политических сил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

