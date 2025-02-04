СМИ: В Германии нашли следы секретного ангара нацистов

В Германии историк Мирко Кюн заявил, что обнаружил подземный ангар, построенный нацистами во время Второй мировой войны с использованием труда военнопленных. Его слова приводит газета Bild.

По данным исследователя, сооружение, известное под кодовым названием «Альпендоле», находится рядом с аэропортом в Тюрингии. Он утверждает, что его выводы подтверждаются свидетельствами очевидцев, аэрофотоснимками и измерениями.

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Bild отмечает, что в 2011 году неподалеку нашли массовое захоронение 66 российских военнопленных. Кюн предполагает, что они могли участвовать в строительстве ангара.

Размеры подземного сооружения, по данным издания, достигают 200 метров в длину, 25 в ширину и не менее пяти в высоту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Адольф ГитлерГермания

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