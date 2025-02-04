СМИ: В Германии нашли следы секретного ангара нацистов

В Германии историк Мирко Кюн заявил, что обнаружил подземный ангар, построенный нацистами во время Второй мировой войны с использованием труда военнопленных. Его слова приводит газета Bild.

По данным исследователя, сооружение, известное под кодовым названием «Альпендоле», находится рядом с аэропортом в Тюрингии. Он утверждает, что его выводы подтверждаются свидетельствами очевидцев, аэрофотоснимками и измерениями.