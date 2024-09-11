Продано письмо Эйнштейна о планах нацистов создать ядерную бомбу

Письмо лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна президенту США Франклину Рузвельту, в котором говорилось об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия, ушло с молотка, сообщает аукционный дом Christie's.

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Его реализовали за 3,92 млн рублей. В послании ученый написал, что нацисты активно проводят ядерные исследования и могут создать «чрезвычайно мощную бомбу нового типа». Эйнштейн призывал правительство приступить к разработке аналогичного оружия.

Письмо было написано 2 августа 1939 года, за месяц до вторжения Германии в Польшу.

Ранее президент России Владимир Путин процитировал известное выражение Эйнштейна: «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая, но Четвёртая — точно палками и камнями».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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