СМИ: В Газу прибыли почти 900 грузовиков с гумпомощью
Около девятисот грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
«Почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу... когда помощь хлынула на разоренную войной территорию после снятия блокады Израиля», — говорится в сообщении телеканала.
В последние месяцы в анклаве наблюдалась нехватка поставок продовольствия и предметов первой необходимости из-за блокады со стороны Израиля. Возобновление гумпомощи началось после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Между тем палестинское движение ХАМАС выразило надежду, что Россия поможет восстановить анклав после конфликта с Израилем, пишет 360.ru.
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