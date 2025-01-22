СМИ: В Газу прибыли почти 900 грузовиков с гумпомощью

Около девятисот грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, ссылаясь на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу... когда помощь хлынула на разоренную войной территорию после снятия блокады Израиля», — говорится в сообщении телеканала.

В последние месяцы в анклаве наблюдалась нехватка поставок продовольствия и предметов первой необходимости из-за блокады со стороны Израиля. Возобновление гумпомощи началось после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Между тем палестинское движение ХАМАС выразило надежду, что Россия поможет восстановить анклав после конфликта с Израилем, пишет 360.ru.

